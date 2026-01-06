خلال أيام.. الأهلي يقترب من فسخ عقد نجم الفريق

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار الاهلي بفسخ عقد نجم الفريق نيتس جراديشار بالتراضي خلال أيام.

و كتب أحمد حسن :مصدر في النادي الاهلي :اقتربنا من التوصل لحل نهائي من أجل فسخ عقد جراديشار بالتراضي والإعلان خلال أيام.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثنائي جراديشار وأشرف داري لاعبي الأهلي لم تصلهما أي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال شهر يناير الجاري.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" الذي يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن الأهلي قد يتجه لفسخ عقد الثنائي بالتراضي.

وأشار شوبير إلى أن هناك عروضا للاعبين آخرين فى الأهلي ولكن النادي لم يعلن أى تفاصيل فيما يخص هذا الملف.