في كاتدرائية ميلاد المسيح.. الأقباط يستقبلون الرئيس السيسي بالأعلام ولافتات "بنحبك ياريس"

استقبل الأقباط المتواجدين داخل كاتردائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة ممسكين بالاعلام ولافتات “ بنحبك ياريس”.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد، حسبما افادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل .

وقال الرئيس السيسي:" أتقدم إلى الأخوة والاخوات الأقباط بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم ".

وتابع الرئيس السيسي:" كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه".