روما يحقق الفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التقدم خطوة ببطولة الدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه ليتشي بثنائية نظيفة في الجولة التاسعة عشرة.



وحسم روما الفوز بهدف في كل شوط، إذ تقدم إيفان فيرجسون بهدف في الدقيقة 14 ثم أضاف أرتيم دوفبيك الهدف الثاني في الدقيقة 71.



الفوز رفع رصيد روما إلى 36 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ليتشي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.



ويتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن ميلان الوصيف ونقطتين عن نابولي صاحب المركز الثالث، وجميعهم خاضوا 17 مباراة فقط.



وسجل روما انتصاره الثاني عشر مقابل سبع هزائم، فيما مني ليتشي بالخسارة التاسعة مقابل أربعة انتصارات وخمسة تعادلات.

واستعاد روما إتزانه بعد خسارته السبت الماضي على ملعب اتالانتا بهدف دون رد، في مباراة شهدت حالة من الغضب الشديد للمدرب جيان بييرو جاسبيريني من القرارات التحكيمية خلال مواجهة فريقه السابق.



وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 14 بعد هجمة منظمة بدأت بتمريرة خادعة من باولو ديبالا، سيطر عليها إيفان فيرجسون وسددها في الزاوية اليسرى السفلية.



وضاعف روما تقدمه في الدقيقة 71 بعد ركلة ركنية وصلت إلى نيكولو بيسيلي، الذي سدد كرة عرضية تابعها أرتيم دوفبيك في الشباك من مسافة قريبة.



وغادر دوفبيك الملعب وهو يعرج في وقت متأخر من المباراة بعد تعرضه لإصابة في الجزء الخلفي من ساقه.