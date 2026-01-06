الخارجية الصينية : التعاون يجب أن يكون السمة الحاكمة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن التعاون ينبغي أن يكون السمة الأساسية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأن الشراكة هي الإطار الصحيح لهذه العلاقات، مشددًا على أهمية تبني رؤية عقلانية وموضوعية لتعزيز الاستقرار والتفاهم المتبادل.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وانج يي وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن، حيث أشار إلى أن الصين وفنلندا احتفلتا خلال العام الماضي بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وهو ما انعكس في تحقيق تقدم جديد في العلاقات الثنائية ونتائج إيجابية للتعاون في مختلف المجالات -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وأوضح أن تطور العلاقات بين بكين وهلسنكي، رغم اختلاف النظم الاجتماعية وتقلبات الأوضاع الدولية، يجسد عمق الصداقة التقليدية والمنفعة المتبادلة والرؤية المستقبلية المشتركة، مؤكدًا أن هذا الاستقرار يستند إلى التزام الجانبين الثابت بالاحترام المتبادل والمساواة وتحقيق المكاسب المشتركة.



وأشار الوزير الصيني إلى أن العام الجاري يشهد انطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة، مؤكدًا أن الصين ستواصل سياسة الانفتاح رفيع المستوى، معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية مع فنلندا، وتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الخضراء، وخدمات رعاية المسنين، إلى جانب دعم التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية.



وأعرب عن أمله في أن تلعب فنلندا، بصفتها دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، دورًا إيجابيًا في دفع الاتحاد إلى اعتماد موقف متوازن تجاه الصين، وتسوية الخلافات عبر الحوار، وتعزيز الربط الاستراتيجي بين مبادرة «الحزام والطريق» ومبادرة «البوابة العالمية» الأوروبية، واستئناف المصادقة على اتفاق الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، واستكشاف إمكانية التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة.



بدورها، نقلت وزيرة الخارجية الفنلندية تحيات الرئيس ألكسندر ستوب إلى الرئيس شي جين بينج، مؤكدة التزام فنلندا بسياسة «صين واحدة» ودعمها للتبادل رفيع المستوى وتعميق التعاون مع الصين على أساس المنفعة المتبادلة. واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على علاقة بناءة بين أوروبا والصين، وتبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية وآفاقها المستقبلية.