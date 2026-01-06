قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية
إنهاء مشوار 3 لاعبين عرب في أمم إفريقيا .. ما موقف نجم منتخب مصر؟
السياحة: آخر موعد لإنتهاء تعديل برامج الحج 10 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أخبار العالم

الخارجية الصينية : التعاون يجب أن يكون السمة الحاكمة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن التعاون ينبغي أن يكون السمة الأساسية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأن الشراكة هي الإطار الصحيح لهذه العلاقات، مشددًا على أهمية تبني رؤية عقلانية وموضوعية لتعزيز الاستقرار والتفاهم المتبادل.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وانج يي وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن، حيث أشار إلى أن الصين وفنلندا احتفلتا خلال العام الماضي بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وهو ما انعكس في تحقيق تقدم جديد في العلاقات الثنائية ونتائج إيجابية للتعاون في مختلف المجالات -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.


وأوضح أن تطور العلاقات بين بكين وهلسنكي، رغم اختلاف النظم الاجتماعية وتقلبات الأوضاع الدولية، يجسد عمق الصداقة التقليدية والمنفعة المتبادلة والرؤية المستقبلية المشتركة، مؤكدًا أن هذا الاستقرار يستند إلى التزام الجانبين الثابت بالاحترام المتبادل والمساواة وتحقيق المكاسب المشتركة.


وأشار الوزير الصيني إلى أن العام الجاري يشهد انطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة، مؤكدًا أن الصين ستواصل سياسة الانفتاح رفيع المستوى، معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية مع فنلندا، وتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الخضراء، وخدمات رعاية المسنين، إلى جانب دعم التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية.


وأعرب عن أمله في أن تلعب فنلندا، بصفتها دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، دورًا إيجابيًا في دفع الاتحاد إلى اعتماد موقف متوازن تجاه الصين، وتسوية الخلافات عبر الحوار، وتعزيز الربط الاستراتيجي بين مبادرة «الحزام والطريق» ومبادرة «البوابة العالمية» الأوروبية، واستئناف المصادقة على اتفاق الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، واستكشاف إمكانية التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة.


بدورها، نقلت وزيرة الخارجية الفنلندية تحيات الرئيس ألكسندر ستوب إلى الرئيس شي جين بينج، مؤكدة التزام فنلندا بسياسة «صين واحدة» ودعمها للتبادل رفيع المستوى وتعميق التعاون مع الصين على أساس المنفعة المتبادلة. واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على علاقة بناءة بين أوروبا والصين، وتبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية وآفاقها المستقبلية.

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

الفنانة فردوس عبد الحميد و أحمد بدير

فردوس عبد الحميد: ممتنّة لتكريم المسرح العربي ولدور الشيخ سلطان القاسمي في دعم هذا الفن

مينا النجار

مينا النجار: "سعدت بالتعاون مع مريم أبو عوف في لا ترد ولا تستبدل"

فعاليات ثقافية وفنية

سينما الهناجر تحتفي بمحمود المليجي في صالون «كلام في السيما»

بالصور

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

