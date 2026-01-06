قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي : حديث رئيس الوزراء عن نسبة الديَن ليست تراجعا عن تصريحاته السابقة

مدبولي
مدبولي
قسم التوك شو

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، على مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي ذكر فيه أن ما تم تداوله بشأن ملف الديون يحتاج إلى توضيح دقيق، وأن حديثه انصبّ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس على رقم الدين أو حجمه المطلق، قائلاً:" تدقيق تصريحات الدكتور مدبولي ما بين الدين وملفه في المؤتمر الأول والأخير الذي عقد اليوم، حيث أشار في المؤتمر الأول إلى أنه يتحدث عن الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم ذكر أنه يتحدث عن خدمة الدين وليس الرقم كمطلق. ولا أرى أن تصريحاته تمثل تراجعًا، لكنها تمثل انضباطًا للتصريح، لأن التصريح الأول بدا سياسيًا في المقام الأول، بينما التصريح اليوم يضع الأمر في سياقه  الاقتصادي الدقيق  ويتحدث عن أدوات منضبطة، وأرى أن كلامه جيد اليوم."


وحول الاختلاف بين رقم الدين ونسبته، تابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلاً: "الموضوع ببساطة يتلخص في رقمين؛ الأول رقم الدين، أما الآخر فهو الناتج المحلي الإجمالي، والأخير يعكس إجمالي النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن المشكلة في مصر أن الناتج المحلي الإجمالي لا يترجم إلى إيراد، قائلاً: "على سبيل المثال، الإيراد المصري الأكبر قادم من الضرائب، ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 12%، وبالتالي فإن إيرادنا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لا يزيد بنفس زيادة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا تحدث الفجوة."

وأضاف: "عندما وضع مدبولي الملف في هذا الإطار بدا الموضوع أكثر دقة، خاصة عند حديثه عن الأساليب العلمية الاقتصادية والمواثيق الدولية المتعارف عليها."

وأوضح فؤاد أن المشكلة أنه يتحدث أكثر عن تخفيف الضغط لا عن كسر القيد الهيكلي، قائلاً:" نسبة الدين تقل بالنسبة للنشاط، ولكن كرقم لا يقل بل يزيد، بينما الناتج المحلي الإجمالي في حالة زيادة؛ كان 10% ثم 16% ثم 20% متوقع هذا العام، لكن يتزامن مع ذلك زيادة في الدين، وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بنسبة أكبر من الدين، ومن ثمّ تقل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المشكلة الأكبر مشكلة الإيراد، لأن الناتج المحلي الإجمالي مهما كبر لا يعطي نفس الإيراد الذي يغطي الديَن.

لميس الحديدي مدبولي اخبار التوك شو رئيس الوزراء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

التعادل الايجابي يحسم مباراة الاتحاد السكندري وزد

سيراميكا كليوباترا

رايو فاليكانو الإسباني يطلب مهاجم سيراميكا لفترة معايشة

فخري لاكاي

معتز البطاوي يكشف حقيقة حادث فخري لاكاي .. ويؤكد انتظامه مع سيراميكا كليوباترا

بالصور

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد