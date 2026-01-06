صحة مطروح: انتشار فرق المبادرات الرئاسية والتوعية الصحية بمحيط الكنائس والمتنزهات

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم الدفع بفرق طبية متكاملة وفرق المبادرات الرئاسية بمحيط الكنائس وأماكن الاحتفالات، والمتنزهات واماكن التجمعات لتقديم الخدمات الطبية العاجلة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الفرق الصحية تقوم كذلك بتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ونشر الرسائل الإرشادية الهادفة لرفع مستوى الوعي الصحي، والتأكيد على سبل الوقاية والحفاظ على الصحة العامة .

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بمطروح تعمل على مدار الساعة، وتضع صحة وسلامة المواطنين على رأس أولوياتها، مشيراً إلى التنسيق الكامل بين جميع المستشفيات والمنشآت الصحية وغرف الطوارئ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية خلال فترة الاحتفالات، متمنياً للجميع أعياداً آمنة مليئة بالسلام والمحبة.

ياتى ذلك فى ضوء رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الصحية بالمحافظة، وذلك تزامناً مع الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.