معاقبة 3 عاطلين بالسجن 7 سنوات بتهمة التزوير والنصب في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة التزوير والنصب على المواطنين في روض الفرج.



تفاصيل القضية

تلقي قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من مواطن يفيد بقيام شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير إعلام وراثة، وشهادة وفاة لأحد الأشخاص، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وعُثر بحوزتهما على عدد من الأختام المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.