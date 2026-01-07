مجمع إعلام دمياط يختتم اليوم الثاني من ورشة «الاستدامة المائية» بالتطبيق العملي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لليوم الثاني على التوالي، ندوةً تثقيفية وورشةَ عمل بعنوان «الاستدامة المائية في ظل التغيرات المناخية»، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وفرع نقابة التمريض، في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكدت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الانتقال من مرحلة التوعية النظرية إلى التطبيق العملي يُعد حجر الأساس لتحقيق الاستدامة المائية؛ مشددةً على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر بمختلف القطاعات لتبنّي الممارسات الرشيدة التي تسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وأوضحت حسناء بدير، مدير إدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن التركيز على أهمية استدامة الموارد المائية أصبح ضرورة حتمية في ظل تسارع التغيرات المناخية؛ مؤكدةً أهمية تبنّي آليات فعّالة للتكيف مع التداعيات البيئية المتزايدة، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويُعزّز منظومتي الأمن المائي والغذائي.

من جانبه، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن تخصيص يومٍ ثانٍ لورشة العمل يأتي في إطار حرص قطاع الإعلام الداخلي على تعميق الفهم التطبيقي للقضايا القومية ذات الأولوية؛ مشيرًا إلى أن ترسيخ السلوكيات الإيجابية يُمثل المدخل الحقيقي لتحويل الوعي المجتمعي إلى ممارسات يومية فعّالة، تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وتناولت ورشة العمل استعراض عدد من النماذج العملية لترشيد استهلاك المياه داخل المؤسسات الصحية والخدمية، وآليات الحد من الفاقد المائي، إلى جانب مناقشة دور السلوك المجتمعي الواعي في مواجهة تحديات التغير المناخي، وانعكاساته المباشرة على الموارد الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أكدت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، أن ورشة العمل تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الصحية في تطبيق الممارسات البيئية السليمة؛ مشيرةً إلى أن المؤسسات الصحية تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على جودتها.

واختُتمت فعاليات اليوم الثاني بتنفيذ تدريبات تطبيقية متخصصة قدّمها فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، شملت سيناريوهات عملية ونماذج إرشادية، هدفت إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه وترسيخ مفهوم الاستدامة المائية في ظل التغيرات المناخية.