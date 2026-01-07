أجواء الروح الوطنية تسود احتفال الكنيسة المصرية بعيد الميلاد في أثينا

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن أجواء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية باليونان عكست روح الوحدة الوطنية بين أبناء الجالية المصرية.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن الكنيسة، الواقعة جنوب العاصمة اليونانية أثينا، شهدت إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية، إلى جانب السفير المصري وأعضاء السفارة المصرية، ما أضفى طابعًا رسميًا وإنسانيًا على الاحتفال.

وأكد بركات أن مشاركة عدد من المسلمين في الاحتفال داخل الكنيسة، إلى جانب إخوتهم المسيحيين، جسّدت معاني التلاحم والوحدة الوطنية، خاصة بين أبناء المهجر، مشيرًا إلى أن أجواء الفرح والمحبة سادت أرجاء الكنيسة.

وأضاف أن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليونان، استقبل الحضور من المسلمين في أجواء اتسمت بالدفء والمودة، عكست روح الأخوة التي تميز أبناء الجالية المصرية في الخارج.