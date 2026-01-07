85 فرصة عمل لأبناء السويس بمنطقة تيدا بالعين السخنة براتب 12 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر 85 فرصة عمل جديدة بالشركة المصرية الصينية للإنشاءات المحدودة بمنطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة، وذلك لأبناء محافظة السويس، حيث تشمل الفرص المطلوبة عمالة فنية ماهرة بواقع 30 برادًا و30 لحامًا و15 حجارًا و10 فنيين، على أن تبدأ الأجور من 8000 جنيه وتصل إلى 12000 جنيه شهريًا وتزيد وفقًا للخبرات والكفاءة، في إطار من الاستقرار الوظيفي وبيئة عمل منظمة.

وتؤكد وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطتها لربط التدريب والتشغيل باحتياجات سوق العمل الفعلية وتعزيز مشاركة العمالة الوطنية في المشروعات الصناعية، داعية الراغبين في التقدم إلى سرعة التواصل عبر تطبيق واتساب على الأرقام 01035901780 و01208009263، مع التأكيد على استمرار الوزارة في التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية والمساهمة في خفض معدلات البطالة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.