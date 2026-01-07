بحفاوة وترحيب.. قيادات البحر الأحمر يهنئون أقباط الغردقة بعيد الميلاد

أجرى وفد قيادي رفيع المستوى من قيادات محافظة البحر الأحمر ، زيارة رسمية إلى كنائس مدينة الغردقة، لتقديم التهنئة لمواطني المحافظة من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي.

وشملت جولة الوفد زيارة كنيسة الأنبا شنودة، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، حيث نقل أعضاء الوفد تحيات وتهنئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدين أن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة وطنية تعكس روح المحبة والتعايش، وأن قوة الدولة المصرية تنبع من وحدة نسيجها الوطني.

وخلال الجولة، أكدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لنهج المحافظة الداعم لقيم المواطنة والعمل المشترك، مشيرة إلى أن أبناء البحر الأحمر يعملون كفريق واحد من أجل بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام المتبادل.

من جانبه، شدد كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، على أن المشهد داخل كنائس الغردقة يمثل رسالة واضحة تؤكد تماسك ووحدة المصريين، لافتًا إلى أن الروابط الإنسانية القوية بين أبناء الوطن تمثل دعامة أساسية للاستقرار والتنمية.

وقد قوبلت الزيارة بحفاوة وترحيب من القائمين على الكنائس، الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص القيادات التنفيذية على مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تعزز مشاعر الانتماء وتدعم روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.