قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحفاوة وترحيب.. قيادات البحر الأحمر يهنئون أقباط الغردقة بعيد الميلاد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى وفد قيادي رفيع المستوى من قيادات محافظة البحر الأحمر ، زيارة رسمية إلى كنائس مدينة الغردقة، لتقديم التهنئة لمواطني المحافظة من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي.

وشملت جولة الوفد زيارة كنيسة الأنبا شنودة، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، حيث نقل أعضاء الوفد تحيات وتهنئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدين أن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة وطنية تعكس روح المحبة والتعايش، وأن قوة الدولة المصرية تنبع من وحدة نسيجها الوطني.

وخلال الجولة، أكدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لنهج المحافظة الداعم لقيم المواطنة والعمل المشترك، مشيرة إلى أن أبناء البحر الأحمر يعملون كفريق واحد من أجل بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام المتبادل.

من جانبه، شدد كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، على أن المشهد داخل كنائس الغردقة يمثل رسالة واضحة تؤكد تماسك ووحدة المصريين، لافتًا إلى أن الروابط الإنسانية القوية بين أبناء الوطن تمثل دعامة أساسية للاستقرار والتنمية.

وقد قوبلت الزيارة بحفاوة وترحيب من القائمين على الكنائس، الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص القيادات التنفيذية على مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تعزز مشاعر الانتماء وتدعم روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترشيحاتنا

رشيد تبدأ حفر اول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

جانب من الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

إي إف چي هيرميس

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد