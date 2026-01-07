مصريون وأجانب.. أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة

احتفل أقباط محافظة البحر الأحمر، بعيد الميلاد المجيد داخل كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، وسط أجواء روحانية مبهجة، وبمشاركة واسعة من المصريين والأجانب المقيمين والسائحين.

وشهدت الكاتدرائية توافد مئات المصلين من أبناء الطائفة القبطية، إلى جانب عدد من الجنسيات الأجنبية، حيث أقيم قداس عيد الميلاد وسط تراتيل كنسية وأناشيد دينية عبّرت عن معاني السلام والمحبة، في حضور قيادات كنسية وشعبية.

وألقى راعي الكاتدرائية كلمة هنأ خلالها الحضور بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن العيد يمثل رسالة سلام ومحبة لكل أبناء الوطن، ويعكس روح التعايش والتسامح التي تميز المجتمع المصري، خاصة في المدن السياحية مثل الغردقة التي تجمع ثقافات وجنسيات متعددة.

من جانبهم، أعرب عدد من المشاركين الأجانب عن سعادتهم بمشاركة الأقباط احتفالاتهم، مشيدين بحفاوة الاستقبال وروح الأخوة التي لمسُوها داخل الكاتدرائية، ومؤكدين أن هذه الأجواء تعكس الصورة الحقيقية لمصر كبلد للأمن والسلام.

وتأتي احتفالات عيد الميلاد بمحافظة البحر الأحمر في ظل إجراءات تنظيمية وأمنية متكاملة، حرصت على تأمين الكنائس وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الشعائر الدينية في سهولة ويسر، بما يضمن سلامة الجميع.

ويُعد عيد الميلاد المجيد أحد أهم المناسبات الدينية التي تجمع المصريين على اختلاف انتماءاتهم، حيث تتجلى فيه قيم المحبة والوحدة الوطنية.