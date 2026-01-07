قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
محافظ الدقهلية: أعياد المصريين فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم

همت الحسينى

توجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ويرافقه اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، ومديري المديريات، وقيادات الأوقاف والأزهر، إلى  كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، لتقديم التهنئة الى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أكسيوس أسقف ايبارشية المنصورة وتوابعها.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تهانيه القلبية للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة المجيدة، مؤكداً أن أعياد المصريين تمثل دائماً فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، مشيراً إلى أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف  أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجسد أسمى معاني المحبة والسلام، ويعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكداً أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في التعايش والتآخي بين جميع أبنائها.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن وحدتنا وغيرتنا على بلدنا يحقق لنا كل ما نتمناه بالتآخي والترابط، مثمنا مشاركة المصريين لأعيادهم سواء مسلمين أو مسيحيين، مؤكدا أننا جميعا مصريين، ووجه رسالة شكر وتقدير لوزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن ورجال الشرطة على جهودهم الملموسة في حفظ الأمن وتوفير الأمان، كما وجه الشكر للجهاز التنفيذي بجميع مستوياته.

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

