مطران بنها وقويسنا يوزع هدايا عيد الميلاد على المحافظ ومدير الأمن والحضور

شهدت احتفالات عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنها وقويسنا بمحافظة القليوبية، لافتة طيبة إن دلت فإنما تدل علي روابط المحبة والأخوة والسلام التي تجمع أطياف الشعب المصري، حيث قام الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، بتوزيع عيدية المحبة علي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وعدد كبير من الحضور.



جاء ذلك بعد نقاش أخوي عبر عن المحبة بين المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، قائلا: "انا عاوز العيدية"، ليقوم الأنبا مكسيموس بتوزيعها علي الحضور علي الفور وسط محبة كبيرة من حل الحضور.

وفد الأوقاف يهنئ الأقباط

وحرص وفد من مديرية أوقاف القليوبية بقيادة الشيخ الدكتور عبد الرحمن رضوان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ مجدي أتي مدير عام العلوم الشرعية بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية، علي تقديم التهنئة الأنبا مكسيموس مطران بنها قويسنا بعيد الميلاد المجيد بمقر المطرانية ببنها، وذلك تأكيدا علي روابط المحبة والأخوة التي تربط المسلمين والمسيحيين بمصر.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن هذا المشهد يعكس عمق الوحدة الوطنية والترابط بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش والتسامح بين جميع أطيافها، وأن المناسبات الدينية دائمًا ما تُبرز قيم المحبة والسلام بين المسلمين والمسيحيين وأننا فعلا من نسيج واحد وكلنا خارجين من زهرة قطن واحدة.

ولاقت كلمات المحافظ تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين ثمّنوا حرصه على مشاركة الأقباط أفراحهم، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس حقيقة النسيج الوطني الواحد الذي يجمع المصريين.