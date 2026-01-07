نائب: عضوية البرلمان مسؤولية كبيرة.. وملفات الشباب والصحة والتعليم أولوية

قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب، إن انتخابه لدورة برلمانية ثالثة ،عن دائرة أبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية، يضعه أمام مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق آمال وتطلعات المواطنين ، الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة فيه .

وأكد النائب ثروت سويلم، في تصريحات صحفية اليوم "الأربعاء"، أن هناك العديد من الملفات التي يسعي لتنفيذها خلال الدورة البرلمانية الجديدة في الفصل التشريعي الثالث، أبرزها انشاء مستشفي ابو حماد الجديد، والعمل علي تطوير الوحدات الصحية ،وبناء مدارس جديدة، ودعم الشباب بإنشاء مراكز شباب في القرى المحرومة.

وأشار سويلم، إلى أن عضوية مجلس النواب تكليف وليس تشريفا، حيث يبدأ النائب مهام عمله بالقسم الدستورية ليكون الله رقيب علي أداء واجبه نحو الوطن، والمواطنين الذين حملوا أمانة خدمتهم ، مشيرا إلي أنه سيسعى لتحقيق كل آمال وتطلعات أهالي دائرة ابو حماد والقرين.