على قلب رجل واحد.. أسامة ربيع يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

قدَّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال لقائه بالأنبا سيرافيم أسقف الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية بكنيسة الأنبا بيشوي مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

خلال اللقاء، حرص الفريق أسامة ربيع على نقل تحياته وتهنئته إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط في ربوع الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم نعمة السلام والمحبة في كافة أرجاء الوطن الغالي.

وأكد رئيس الهيئة أن الشعب المصري يعيش كنسيج واحد تدعمه روح المحبة والإخاء، ويجتمعون على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية الرشيدة حفاظًا على أمن الوطن واستقراره وتحقيق طموحاته.



من جانبه، أعرب الأنبا سيرافيم عن خالص تقديره وامتنانه لتهنئة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وحرصه الدائم على نقل المشاعر الطيبة، ترسيخًا لأواصر المحبة والترابط وتعزيز القيم الوطنية، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة السلام والازدهار.