تورتة المحبة وورود الإخاء.. جنوب سيناء تحتفل بعيد الميلاد

في مشهد إنساني يعكس أسمى معاني المحبة والإخاء، اجتمعت جميع أطياف المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء.

لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث سادت أجواء من الفرحة والمودة داخل كنيسة النبي موسى ومار مرقس بمدينة الطور.

وشهدت الكنيسة لحظات صادقة من التلاحم الوطني، حين تشابكت الأيدي وتصافحت القلوب، وشارك الحضور في تقطيع تورتة عيد الميلاد المجيد، في صورة جسّدت وحدة أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، تحت راية المحبة والسلام.

وقام اللواء عمر الشافعي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، اليوم الأربعاء، بزيارة كنيسة النبي موسى بمدينة الطور، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، نيابة عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. كما رافق الوفد علي حمادة، رئيس مدينة الطور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد القمص مينا سعد لوندي، راعي الكنيسة، الذي رحّب بالحضور، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية وقوة النسيج المجتمعي بين أبناء جنوب سيناء.

وخلال الزيارة، قدّم سكرتير عام المحافظة التهنئة لراعي الكنيسة ولجميع أقباط جنوب سيناء، متمنيًا أن تعود هذه الأعياد المباركة على مصر دائمًا بالأمن والخير والرخاء، وأن يظل التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب المصري هو السبيل نحو رفعة الوطن وتقدمه.

وأكد أن تبادل الزيارات والتهاني بين المسلمين والمسيحيين في مختلف المناسبات الدينية يمثل رسالة واضحة على ترسّخ قيم المحبة والوحدة الوطنية، التي كانت وستظل سمة أصيلة من سمات المجتمع المصري.

وفي ختام الزيارة، أهدى سكرتير عام المحافظة ورود المحبة وتورتة عيد الميلاد لراعي الكنيسة، ناقلًا تحيات وتهنئة محافظ جنوب سيناء بهذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست صورة مشرقة للإخاء والتعايش المشترك في أرض .