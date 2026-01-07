قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
محافظات

تورتة المحبة وورود الإخاء.. جنوب سيناء تحتفل بعيد الميلاد

ايمن محمد

في مشهد إنساني يعكس أسمى معاني المحبة والإخاء، اجتمعت جميع أطياف المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء.

 لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث سادت أجواء من الفرحة والمودة داخل كنيسة النبي موسى ومار مرقس بمدينة الطور.

وشهدت الكنيسة لحظات صادقة من التلاحم الوطني، حين تشابكت الأيدي وتصافحت القلوب، وشارك الحضور في تقطيع تورتة عيد الميلاد المجيد، في صورة جسّدت وحدة أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، تحت راية المحبة والسلام.

وقام اللواء عمر الشافعي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء  يرافقه اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، اليوم الأربعاء، بزيارة كنيسة النبي موسى بمدينة الطور، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، نيابة عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. كما رافق الوفد علي حمادة، رئيس مدينة الطور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد القمص مينا سعد لوندي، راعي الكنيسة، الذي رحّب بالحضور، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية وقوة النسيج المجتمعي بين أبناء جنوب سيناء.

وخلال الزيارة، قدّم سكرتير عام المحافظة التهنئة لراعي الكنيسة ولجميع أقباط جنوب سيناء، متمنيًا أن تعود هذه الأعياد المباركة على مصر دائمًا بالأمن والخير والرخاء، وأن يظل التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب المصري هو السبيل نحو رفعة الوطن وتقدمه.

وأكد أن تبادل الزيارات والتهاني بين المسلمين والمسيحيين في مختلف المناسبات الدينية يمثل رسالة واضحة على ترسّخ قيم المحبة والوحدة الوطنية، التي كانت وستظل سمة أصيلة من سمات المجتمع المصري.

وفي ختام الزيارة، أهدى سكرتير عام المحافظة ورود المحبة وتورتة عيد الميلاد لراعي الكنيسة، ناقلًا تحيات وتهنئة محافظ جنوب سيناء بهذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست صورة مشرقة للإخاء والتعايش المشترك في أرض .

جنوب سيناء تورتة عيد الميلاد أيادى متشابكة الاخوة الاقباط

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

قطارات السكك الحديدية

تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة

إبراهيم صلاح

بعد تعيينه بساعات .. إيقاف مدرب الزمالك 8 مباريات

بيراميدز

تشكيل بيراميدز في مواجهة جولف يونايتد وديا

الاسكواش

وزير الرياضة يهنئ أبطال إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات 2026

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

