محافظ الإسماعيلية يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الإسماعيلية انجي هيبة

هنأ اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لكنائس المحافظة. 

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير إدارة الوعظ بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من النواب بمحافظة الإسماعيلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس.

استهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.  

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال كلمته للتهنئة أكد "أكرم" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد ولا فرق بين مسلم ومسيحي.

موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل على رفعة وطننا ككيان واحد له تاريخه وعراقته ونسعى لمستقبل يحمل الخير لنا جميعًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
