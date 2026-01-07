رسالة محبة ووحدة وطنية.. محافظ جنوب سيناء يهنئ أقباط شرم الشيخ بعيد الميلاد



زار اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد،

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز قيم المواطنة وترسيخ روح المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري.

وترأس المحافظ وفدًا ضم مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، وممثلي الأئمة وقيادات الأوقاف، وممثلي الأزهر الشريف، إلى جانب القيادات الأمنية والتنفيذية، في تأكيد على وحدة الصف الوطني وتكامل مؤسسات الدولة.



وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وعدد من القساوسة ورجال الكنيسة، حيث قدم المحافظ خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة، ناقلًا تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأقباط الأرثوذكس في مصر، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بدوام الأمن والاستقرار.



وأكد محافظ جنوب سيناء أن الأعياد الدينية تمثل مناسبات وطنية تجسد وحدة النسيج الوطني، وتعكس روح التسامح والتآخي التي تميز المجتمع المصري، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم قيم التعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن.

وشارك المحافظ الأطفال فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث وزع العيديات عليهم داخل الكاتدرائية، في لفتة إنسانية لاقت ترحيبًا واستحسانًا من الحضور، مؤكدًا اهتمامه الدائم بإدخال البهجة على قلوب الأطفال ومشاركتهم مختلف المناسبات الدينية والوطنية.



ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا أبوللو عن تقديره لزيارة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق، مشيدًا بهذه اللفتة التي تعكس عمق العلاقات الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري الواحد، كما قدمت الكنيسة عددًا من الهدايا العينية للكاتدرائية بمناسبة عيد المجيد.