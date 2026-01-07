بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح مدرستين في النجيلة بمطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء،خلال جولة ميدانية بمدينة النجيلة مدرستي احمد عرابي للتعليم الأساسي بنين وبنات بقرية المثانى يرافقه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة وفايز قاسم نائب رئيس المدينة والمهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية واحمد فتح الباب مدير إدارة النجيلة التعليمية وفتحى ابو عبيس نائب رئيس مجلس الأمناء وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.



وأوضح المهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أن افتتاح توسعة وصيانة مدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسى بنات بعد تحويلها من مدرسة اعدادى من 3 فصول إلى مدرسة للتعليم الأساسى بعدد 11فصل من رياض الأطفال و ابتدائي حتى ثالثة إعدادى وذلك مع فصل البنين عن البنات مراعاة للتقاليد المجتمعية وحرصا على استكمال الفتيات لتعليمهن ، وكذلك خفض الكثافة بالفصول من 42 طالبة إلى 22طالبة. بالفصل الواحد ، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه.

واشار الى افتتاح أعمال توسعة وصيانة مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي بنين بالمثانى من 6 فصول إلى 11 فصلا وحل مشكلة الكثافة من 47 طالبا في الفصل إلى 37 طالب بالفصل الواحد بتكلفة 10مليون جنيه

يأتى ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ مطروح استمرارا لمتابعة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق تزامناً مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى.