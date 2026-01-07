تعزيزات عسكرية كبيرة تدخل لحي بني زيد في حلب.. تفاصيل

قال مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق، خليل هملو، إنّ عمليات الاستهداف من قبل قوات "قسد" على أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية لا تزال مستمرة، وخاصة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرًا إلى استمرار القصف واستخدام الرشاشات الثقيلة في المناطق القريبة من خطوط التماس بين الجيش السوري وقوات "قسد".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق خطوط التماس، ووصلت هذه التعزيزات إلى حي بني زيد، حيث رُصدت دبابات تابعة للجيش تدخل إلى المنطقة، في تأكيد على الاستعداد لأي عملية محتملة تهدف إلى استعادة السيطرة على هذه الأحياء.

وأكد هملو أن محافظة حلب تشهد استنفارًا كبيرًا لتوفير الإيواء للنازحين الذين غادروا منازلهم في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، حيث فُتحت العديد من المساجد كمراكز إيواء مؤقتة، فيما توجه البعض إلى أقاربهم أو مدن وبلدات ريف حلب، بينما غادر آخرون المحافظة بالكامل، مشيرًا إلى أن الأعداد الكبيرة للنازحين تجاوزت قدرة المحافظة على الاستيعاب.

وأوضح هملو أن وزارة الدفاع السورية أعلنت عن قيام عناصر "قسد" بتفخيخ الطرق والمداخل المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى حفر أنفاق تمتد لمئات الأمتار وربما كيلومترات، مما قد يشير إلى استعداد "قسد" لأي مواجهة محتملة مع الجيش السوري.

