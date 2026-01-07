قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إبراهيم عسكر يكشف تفاصيل مهمة عن مبادرة شمس لنشر الوعي المبكر بخطورة المخدرات

محمود محسن

أكد الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أن مباردة “شمس”، تهدف لنشر الوعي بخطورة المخدارات، مشيرا إلى أنه من خلال المبادرة نستهدف الشباب والأطفال وصغار السن بمخاطر المخدرات، مع العمل على ضرورة التواصل مع الاباء وتعزيز الثقة بالنفس ومواجهة المواقف الخاطئة من أصدقاء السوء والتجار.

وقال إبراهيم عسكر، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يتم عمل أنشطة توعوية تتناسب مع السن الصغيرة مؤكدا أنه أطلقنا مبادرة "رحلة عزيمة"، ومن خلالها نتعامل مع الاطفال في قرى حياة كريمة.

وتابع  مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة ولعلاج الادمان والتعاطي، أن  تعزيز السلامة والأمن المجتمعي أمر هام،خاصة أن هناك أطفال دخلوا دائرة الادمان والتعاطي في سن مبكر نتجية التفكك الاسري وعدم التواصل بشكل جيد مع افراد الأسرة، خاصة أن من يتقدم للعلاج بين فئة صغار السن هم من أسر مستقرة.

إبراهيم عسكر البرامج الوقائية الادمان علاج الادمان المخدرات

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أرشيفية

ترامب يسعى لإبعاد إيران وروسيا والصين عن نصف الكرة الغربي

السفير المصري

السفير المصري بداكار يلتقي رئيس السنغال وينقل تهنئة الرئيس السيسي بالعام الجديد

وزير الخارجية الأمريكي

خطة أمريكية من 3 مراحل لإدارة فنزويلا بعد مصادرة ناقلتي نفط

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

