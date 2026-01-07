إبراهيم عسكر يكشف تفاصيل مهمة عن مبادرة شمس لنشر الوعي المبكر بخطورة المخدرات

أكد الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أن مباردة “شمس”، تهدف لنشر الوعي بخطورة المخدارات، مشيرا إلى أنه من خلال المبادرة نستهدف الشباب والأطفال وصغار السن بمخاطر المخدرات، مع العمل على ضرورة التواصل مع الاباء وتعزيز الثقة بالنفس ومواجهة المواقف الخاطئة من أصدقاء السوء والتجار.

وقال إبراهيم عسكر، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يتم عمل أنشطة توعوية تتناسب مع السن الصغيرة مؤكدا أنه أطلقنا مبادرة "رحلة عزيمة"، ومن خلالها نتعامل مع الاطفال في قرى حياة كريمة.

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة ولعلاج الادمان والتعاطي، أن تعزيز السلامة والأمن المجتمعي أمر هام،خاصة أن هناك أطفال دخلوا دائرة الادمان والتعاطي في سن مبكر نتجية التفكك الاسري وعدم التواصل بشكل جيد مع افراد الأسرة، خاصة أن من يتقدم للعلاج بين فئة صغار السن هم من أسر مستقرة.