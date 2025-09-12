صندوق مكافحة الإدمان: عدد المتقدمين للعلاج 100 ألف مريض

أكد إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان حوالي 100 ألف مريض .



وقال عسكر في حواره على قناة “ الحياة”: "لدينا 34 مركز على مستوى 19 محافظة للعلاج من الإدمان".

وتابع إبراهيم عسكر: "نسب الإقبال على العلاج من الإدمان زادت لأكثر من 40 % ".

وأكمل إبراهيم عسكر: "عندما يتصل بنا المريض نضع نسب نجاح للعلاج من الإدمان تصل إلى 40% ".

ولفت إبراهيم عسكر إلى أن الصندوق يتعاون مع وزارة التربية والتعليم للكشف على سائقي الحافلات المدرسية ونتعاون مع وزارة الداخلية للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين.

