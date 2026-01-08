ميدو: هناك تربص كبير بمحمد صلاح… وينقصه التتويج بأمم إفريقيا

أكد أحمد حسام “ميدو”، أن هناك تربصًا واضحًا من بعض وسائل الإعلام بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مشددًا على أن ما يتعرض له لا يتناسب مع قيمته الكبيرة وما قدمه في مسيرته الاحترافية.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، إن محمد صلاح نجم عالمي من طراز خاص، ويعلم جيدًا قيمة كل تصريح يدلي به في وسائل الإعلام، ولا يتحدث بعشوائية أو اندفاع، نظرًا لخبرته الطويلة وتعاملِه المستمر مع الضغوط.

وأضاف أن صلاح حقق كل شيء تقريبًا على مستوى الأندية، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ولم يتبقَّ في مسيرته سوى التتويج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، ليُكمل بها سجل إنجازاته التاريخية.

وانتقد ميدو المدير الفني لنادي ليفربول، آرني سلوت، معتبرًا أنه “ضحّى بمحمد صلاح” من خلال طريقة تعامله الفني معه، وهو ما انعكس على أداء اللاعب ودوره داخل الفريق.

وأشار إلى أن ما قام به سلوت مع محمد صلاح قد يؤثر على سمعته التدريبية مستقبلًا، مؤكدًا أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى قد تعيد التفكير في التعاقد معه، بعد الطريقة التي أدار بها ملف اللاعب.