لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات قوية وشاشات عرض رائعة.. إليك أفضل أجهزة كميوتر محمولة في الأسواق

لمياء الياسين

أطلقت ASUS جهازي Zephyrus G14 و G16 بمعالجات Intel Core Ultra Series 
في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 

يأتي هذان الجهازان الجديدان بمواصفات قوية وشاشات عرض رائعة. يتميز كلا الطرازين بمعالجات تدعم الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تجربة ألعاب متطورة في تصميم محمول. إليك كل ما تحتاج معرفته.

ASUS ROG Zephyrus G14

يُولي جهاز ROG Zephyrus G14 (2026) أهمية قصوى لتحقيق التوازن بين سهولة الحمل وقوة الألعاب في هيكل صغير الحجم مقاس 14 بوصة يزن حوالي 1.5 كيلوجرام. 

يعتمد الجهاز بشكل أساسي على معالجات Intel Core Ultra Series 3 التي توفر ما يصل إلى 50 تيرابايت من قوة المعالجة العصبية لمهام الذكاء الاصطناعي المحلية، بالإضافة إلى تحسين الأداء في الألعاب وتطبيقات الإنتاجية. 

أما بالنسبة للرسومات، فيدعم G14 معالج رسومات NVIDIA GeForce RTX 5080 المخصص لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يوفر أداءً فائقًا في مجال العرض وتتبع الأشعة بالنسبة لحجمه.
تقدم ASUS أيضًا إصدارًا آخر مزودًا بأحدث معالجات AMD Ryzen AI، مقترنًا بمعالج رسومات RTX 5060. تتميز شاشة 3K Nebula HDR OLED في هذا الكمبيوتر المحمول بجودة عرض فائقة بفضل معدل تحديث 120 هرتز، وزمن استجابة 0.2 مللي ثانية، وسطوع يصل إلى 1100 شمعة/م². هذا يجعلها مثالية للألعاب التنافسية ومشاهدة الوسائط المتعددة. 

ميزات ASUS ROG Zephyrus G14

أما الصوت، فيتم توفيره عبر ستة مكبرات صوت و تشمل خيارات الاتصال Thunderbolt 4، ومنافذ USB-C/USB-A، وHDMI 2.1، وقارئ بطاقات SD كامل الحجم، وWi-Fi 7، وBluetooth 6.0.
بالنسبة للاعبين الذين يرغبون في مساحة عرض أكبر دون التضحية بالأداء، يأتي جهاز ROG Zephyrus G16 (2026) بشاشة OLED من نوع Nebula HDR مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K تعمل بتردد 240 هرتز، وتُضاهي شاشة G14 من حيث زمن الاستجابة البالغ 0.2 مللي ثانية وسطوع الذروة البالغ 1100 شمعة. 

تدعم هذه الشاشة تقنية NVIDIA G-SYNC لعرض صور أكثر سلاسة مع وحدات معالجة الرسومات المتوافقة. ويعمل جهاز G16 أيضاً بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 مقترنة بوحدة معالجة رسومات Nvidia GeForce RTX 5090 المخصصة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
من ناحية سهولة الاستخدام، يتيح الحجم الأكبر لجهاز G16 وجود فتحة مدمجة لبطاقة SD كاملة الحجم، وتغطية أوسع للمنافذ، وهيكل خفيف الوزن نسبيًا (1.85 كيلوغرام). كما أنه يضاهي شقيقه الأصغر من حيث خيارات الاتصال، حيث يدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThunderbolt 4 ومجموعة من منافذ USB-A.

تستعد شركة ASUS لإطلاق جهازي ROG Zephyrus G14 و G16 الجديدين لعام 2026 عالميًا في وقت لاحق من هذا العام. بمعنى آخر، من المرجح أن تتضح تفاصيل الأسعار والتوافر وغيرها من المعلومات مع اقتراب موعد الإطلاق الإقليمي.

ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

