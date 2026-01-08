قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل "إعلام وراثة" لرمضان 2026

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
أحمد البهى

 تعاقد الفنان صلاح عبد الله رسمياً علي المشاركة  في بطولة مسلسل "إعلام وراثة".

ويأتي هذا التعاقد كإضافة قوية للعمل الذي يضم نخبة من النجوم، وسط توقعات بمنافسة شرسة في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "إعلام وراثة" بطولة سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد فهيم، قصة كريم سرور، الذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع هبة الحسيني، ومن إخراج حسن صالح، ومن إنتاج محمد عطية الديب شركة دكان للإنتاج الفني.

من ناحية أخرى أنهت الشركة المنتجة كافة التحضيرات اللوجستية ومعاينة أماكن التصوير، حيث تأكد انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل "إعلام وراثة" مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لضمان الانتهاء من تصوير قطاع كبير من المشاهد قبل حلول الشهر الكريم.

وتجري الشركة حالياً اللمسات الأخيرة في إبرام باقي التعاقدات مع مجموعة من الوجوه الشابة والنجوم الذين سيحلون ضيوفاً على حلقات مسلسل "إعلام وراثة".

