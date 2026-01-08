خبير دولي: إسرائيل تسعى للسيطرة على البحر الأحمر وخنق الملاحة

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في منطقة البحر الأحمر تكشف عن مساعٍ واضحة للسيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بهدف خنق حركة الملاحة وفرض ضغوط اقتصادية وسياسية على دول المنطقة، وعلى رأسها مصر.

وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إسرائيل تعمل على توسيع نفوذها الإقليمي من خلال دعم قوى موالية لها في مناطق استراتيجية مطلة على البحر الأحمر، مثل اليمن وصومالي لاند، بما يتيح لها التحكم غير المباشر في مضيق باب المندب، أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن مخطط أوسع لإعادة رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، مستغلّة حالة الاضطراب الإقليمي والصراعات الممتدة، مؤكدًا أن استهداف الملاحة البحرية لا ينفصل عن محاولات الضغط الاقتصادي وتقليص الدور المصري في إدارة وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وشدد العزبي على أن مصر تمثل عقبة رئيسية أمام هذه المخططات، لافتًا إلى أن القيادة السياسية المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في إحباط العديد من السيناريوهات التي كانت تستهدف أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما دفع أطرافًا إقليمية إلى البحث عن مسارات بديلة للضغط التصعيد.