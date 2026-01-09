علامات صادمة تكشف اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي

حذرت الدكتورة سماح نوح من تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدة أن الضمير الإنساني قد يتغلب أحيانًا على الرقابة، ما يفتح الباب لذبح الحمير وبيع لحومها بطرق ملتوية، خاصة بعد فرمها وإضافة ألوان وبهارات لإخفاء حقيقتها.



وفيما يلي أبرز العلامات التي تميز لحم الحمير بحسب د. سماح نوح:

اللون: يكون داكنًا جدًا ويظهر منذ لحظة السلخ، وقد يميل إلى الأزرق، وعند الطهي يتحول إلى الأسود.



الطعم: يميل إلى السكر الزائد بسبب ارتفاع مادة الجليكوجين وقلة الدهون، مع ألياف خشنة بارزة.



الشوربة: يظهر على سطحها بقع زيتية منفصلة تشبه الزيت على الماء، وتكون الشوربة أكثر لزوجة وكثافة من المعتاد، على عكس دهون اللحوم الطبيعية التي تتصل لتكوّن طبقة واحدة.



الرائحة: رائحة الاسطبلات النفاذة تلازم اللحم أثناء الطهي، ولا تختفي بالغسل.

اختبار السكين الساخن: تسخين نصل السكين ولمسه بسطح اللحم المقطوع؛ انبعاث رائحة كريهة يدل على لحم فاسد وقد يشير إلى لحم حمير.



الملمس: لحم خشن، وعند الضغط عليه باليد يترك سائلًا مدممًا ذا رائحة نتنة.

وأكدت د. سماح نوح أن هذه اللحوم غالبًا ما تُباع مفرومة بعد خلطها بألوان وبهارات لتغيير اللون والرائحة.