محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد إزالة كوبري سيدي جابر ويوجه بسرعة الإنجاز

إزالة كوبري سيدي جابر
إزالة كوبري سيدي جابر
أحمد بسيوني

 أجرى أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال توسعة وتطوير شارع أبو قير، إلى جانب تفقد أعمال إزالة كوبري المشاة بمنطقة سيدي جابر، نطاق حي شرق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي تنفذها المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة محاور الحركة وتحقيق السيولة المرورية.

وخلال الجولة؛ وجّه محافظ الإسكندرية، بحسب بيان المحافظة اليوم الخميس، إدارة المرور باتخاذ حزمة من الإجراءات الفنية والتنظيمية العاجلة لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، شملت إزالة الجزيرة الوسطى أمام محطة سيدي جابر، بما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية وضمان انسياب الحركة على أحد المحاور الحيوية ذات الكثافات المرتفعة.

كما وجّه محافظ الإسكندرية إدارة المشروعات والورش بسرعة استلام ورفع كافة مخلفات أعمال إزالة كوبري المشاة، بالتنسيق الكامل مع حي شرق، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على حركة المرور أو تعرض سلامة المواطنين للخطر.

وفي السياق ذاته؛ كلف محافظ الإسكندرية رئيس هيئة النقل العام بسرعة الانتهاء من أعمال إضاءة الكشافات بمحطة سيدي جابر، ورفع كفاءة الإنترلوك وكراسي المحطة، بما يعزز مستوى الأمان ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شدد محافظ الإسكندرية على رئيسة حي شرق بضرورة الإسراع في إزالة كافة التندات المخالفة الخاصة بالمقاهي والمحال التجارية على امتداد شارع أبو قير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على المظهر الحضاري للشارع السكندري.

وفي سياق متصل؛ حرص محافظ الإسكندرية على الاستماع إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين خلال الجولة، ووجّه بسرعة فحصها والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وختاماً؛ أكد محافظ الإسكندرية على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة التطوير الشامل لمحاور الحركة وشبكة الطرق، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدورية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

جاء ذلك بحضور؛ نائب محافظ الإسكندرية، ومدير إدارة المرور، ومدير شرطة المرافق، ورئيس هيئة النقل العام، ومدير الهيئة العامة للمشروعات والورش، ومدير مديرية الطرق بالإسكندرية، ورئيس حي شرق، ومسؤلين من مترو الأنفاق والشركات المنفذة.

الإسكندرية جولة ميدانية موسعة أعمال موسعة تطوير شارع أبوقير كوبري المشاه

