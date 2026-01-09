قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجِّه الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة

الأعمال
الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

 وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ٨٦٣٤ طن خلال الفترة من " ٢ حتى ٨ يناير ٢٠٢٦".

و قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ٩٥٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.  

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٩٤٢ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١٠٧٢ طن.

 وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٧٠٠ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

 وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ٢٣٠٠ طن.

 وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٦٣٥ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.  

 أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ١٣٠٠ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ١٠٠ طن.

 كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦٣٥ طن من المدينة وتوابعها.


وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٧٥ كشافات صوديوم وليد.

 بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية، بتركيب ٢٥ كشاف وتم إصلاح وصيانة عدد ٣١ كشاف ٥ لوحات إنارة، وشد سلك ألمونيوم بقطر ٢٥ مليمتر لمسافة ١٠٠ متر، وذلك بمناطق ( الحكر، العبور البلابسة سابقًا والشهداء).

 قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة شبكة إنارة الشارع التجاري.

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، بإنارة ٤٧ عمود، وصيانة ٣٠ كشاف.

 وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١٠٩ كشاف إنارة عامة، وزراعة ١٧ أعمدة بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.  

 وقام مركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٢٠٠ كشاف، وتركيب ٣٨ لمبة ليد وكشاف بالجهود الذاتية.

 كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، خلال الأسبوع الماضي، بصيانة ٩٠ كشاف إنارة وتركيب عدد ٦٢ كشاف ولمبة ليد موفرة بالمدينة والقرى التابعة.

 وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٣٨ كشاف، و٤ كشافات إنارة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

