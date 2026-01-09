أحمد رضوان يشارك الجمهور بصوره من كواليس فيلم الست

شارك أحمد رضوان الجمهور بصور من كواليس فيلم «الست»، الذي يُعرض حاليًا في جميع دور العرض المصرية، وحقق تفاعلًا واسعًا منذ انطلاق عرضه الشهر الماضي.

ويقدّم أحمد رضوان ضمن أحداث الفيلم شخصية محمد الدسوقي، مدير أعمال كوكب الشرق أم كلثوم وابن شقيقتها، في عمل يعيد إحياء جانب إنساني ومهني مهم من حياة سيدة الغناء العربي.

فيلم «الست» من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وتقوم ببطولته النجمة منى زكي في دور أم كلثوم، ويشاركها البطولة محمد فرّاج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم من بينهم نيللي كريم، كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، يقدّم رضوان حاليًا شخصية وائل مخرج الإعلانات في مسلسل «سنجل ماذر فاذر» المعروض على منصة شاهد، أمام النجمين ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، والعمل من إنتاج شركة الصبّاح وتأليف تامر نادي ونجلاء الحديني وإخراج تامر نادي.

كما ينتظر أحمد رضوان موسمًا رمضانيًا مميزًا، حيث يشارك في الجزء الثاني من مسلسل «النص» بطولة أحمد أمين، من إنتاج شركة أروما وتأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري وإخراج حسام علي، إلى جانب مشاركته في مسلسل «عرض وطلب» بطولة سلمى أبو ضيف، من إنتاج الشركة المتحدة وتأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى