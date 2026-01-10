تنمية محافظات الصعيد.. وزيرا التخطيط والزراعة يتفقدا مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة أسوان، وكان في استقبالهم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك في جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، وتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL.

وتأتي الزيارة في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطن بالصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إلى المساهمة في زيادة معدلات الأمن الغذائي في مصر، فضلًا عن دعم صغار المزارعين لزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.

ويغطي المشروع عدد من المناطق المستهدفة بصعيد مصر، تتضمن 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و 3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.