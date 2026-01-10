محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة، بما يسهم في تنظيم منظومة الإعلان وتحسين المظهر الجمالي للشوارع والميادين، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وفي إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

رفع اللافتات والإعلانات من شوارع الحي

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، نفذت حملة موسعة لرفع اللافتات والإعلانات من شوارع الحي، لا سيما عقب انتهاء الاستحقاق الانتخابي، حيث جرى إزالة اللافتات المخالفة بنطاق الحي، تحت إشراف محمد إسماعيل وعمرو أبو خطوة نائبي رئيس الحي، وبمشاركة أحمد فكري مدير إدارة الإشغالات، ومسؤولي القسم.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات مستمرة بجميع الأحياء والمراكز، بهدف إزالة الإعلانات غير المرخصة، وتحسين المظهر الحضاري، ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، والحفاظ على المال العام.

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على ضرورة التصدي الحاسم لأي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام، مؤكدًا أن تحسين الشكل الجمالي للشوارع والميادين يمثل أولوية، وأن الحملات ستتواصل بشكل دوري بكافة أحياء ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.