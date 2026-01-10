وكيل تعليم الإسماعيلية: الامتحانات لن تخرج عن أسئلة التقييمات التي أداها الطلاب منذ بداية الدراسة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي انطلقت صباح اليوم السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦.

وأكد الأستاذ أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بكافة المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، من خلال تجهيز اللجان وإعداد الجداول الامتحانية بما يناسب احتياجات الطلاب، والمقرر انطلاقها غدًا السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦م، لامتحانات النقل، وتستمر حتى يوم ٢٢ يناير الجاري.

مضيفًا، أن امتحانات النقل بكل مراحله تنطلق غدًا وتنتهي الأربعاء ١٤ يناير، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم ١٥ يناير وتنتهي يوم ٢٢ من نفس الشهر.

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة لجميع توجيهات المواد الأساسية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مع مراعاة تباين مستويات الطلاب خلال وضع الأسئلة، مشددًا على على ضرورة تطبيق كل الإجراءات والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

مختتمًا، أن الامتحانات لن تخرج عن أسئلة التقييمات التي أداها الطلاب منذ بداية الدراسة، وهناك تعليمات بتهيئة المناخ المناسب والملائم لأداء الأمتحانات في جو من الهدوء والانضباط، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.