الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

توصيات برلمانية لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعات الاتصالات والتكنولوجيا

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي يعكس إيمانًا حقيقيًا بدوره كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والقاطرة الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته الدقيقة لملفات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

وأشار " المنزلاوى " ، فى بيان له أصدره اليوم الى أن إدخال خدمات الجيل الخامس، وتفعيل خدمة المكالمات عبر الإنترنت WiFi Calling، وافتتاح المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، تمثل خطوات نوعية تعزز جودة الخدمات وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة رقميًا.

وأكد أن ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تحقيق القطاع أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي تقليدي إلى قطاع إنتاجي مؤثر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوي، عن ثقته التامة في قدرة الحكومة بصفة عامة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما فيما يتعلق بتوطين صناعة الاتصالات، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ودعم المنتج الوطني، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لصناعات الاتصالات والتكنولوجيا، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوافر كوادر بشرية شابة ومدربة، إلى جانب الإرادة السياسية الداعمة لهذا القطاع.

وتقدم المهندس محمد المنزلاوى، بـ 6 توصيات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الاتصالات والتكنولوجيا وهى :
1. التوسع في توطين تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات محليًا.
2. إنشاء وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية وفق المعايير العالمية.
3. دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
4. الاستثمار المكثف في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
5. تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا.
6. توفير حوافز تشريعية واستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مؤكداً على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل رهان الدولة الحقيقي على المستقبل، مشددًا على أن استمرار الدعم الرئاسي والتنفيذ الحكومي الجاد سيجعل من مصر خلال سنوات قليلة مركزًا إقليميًا كبيرًا لصناعات الاتصالات والتكنولوجيا، وقاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني في الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية تطوير البنية التحتية للاتصالات التحول الرقمي خدمة المكالمات عبر الإنترنت WiFi Calling

