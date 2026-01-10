غيابات عديدة للاهلي امام فاركو في كأس عاصمة مصر

يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره فاركو اليوم السبت في تمام الساعه الرابعة عصرا باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الاهلى عدد كبير من الاعبين فى مباراة الليلة وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور للتواجد مع منتخب مصر الأول الذى يشارك فى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

كما يغيب أليو ديانج للتواجد مع منتخب مالى وكذلك التونسى محمد على بن رمضان لحصوله على راحة بعد خروج نسور قرطاج من الكان.ط

كما يغيب محمد مجدى أفشة وعمر كمال وأشرف بنشرقي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وكريم فؤاد بسبب الإصابة.