شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا كشفت خلاله أبرز ما رصدته اليوم خلال متابعة أول أيام امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية في مختلف المحافظات.



وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيانها ، إن اليوم شهد بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة في مادة العلوم، وبناءا على ما تم رصده تبين أن هناك شكاوى تؤكد أن الامتحان جاء صعبًا بإدارة الزيتون التعليمية ، مع وجود عدم تكافؤ بين النماذج .

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إلى أنه بالنسبة لامتحان مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي بإدارة شرق الدقهلية التعليمية ، فقد أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة وواضحة، دون تعقيد أو غموض، بما يتناسب مع الزمن المخصص للإجابة ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بإدارة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، شهد تفاوتًا واضحًا في مستوى النماذج، إذ جاء نموذج (ج) صعبًا جدًا مقارنة بباقي النماذج التي وُصفت بالسهلة، وهو ما يعكس غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما وردت شكاوى تتعلق بالطباعة وعدم توافر مساحات كافية للإجابة، خاصة مع الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

كما أشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن امتحان اللغة العربية الصف الأول الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، إدارة الجمرك، جاء صعبًا، بينما جاء امتحان اللغة العربية بالقليوبية في مستوي الطالب المتوسط، في حين جاء امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي بإدارة غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية سهلًا.



واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم و إئتلاف أولياء الأمور، أن امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي بإدارة الجمرك بمحافظة الإسكندرية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة وواضحة.

وتابعتمؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ان امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي بإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية، جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، حيث جاءت أسئلة الاختيار من متعدد في مستوى متوسط، بينما اتسمت الأسئلة المقالية بصعوبة نسبية، دون ورود شكاوى من الدخول على التابلت، وذلك وفقًا لما أفاد به الطلاب.