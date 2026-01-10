برلماني: المطورون العقاريون واتحاد الشاغلين على رأس أجندة برلمان 2026

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب الجديد ، إن أجندة البرلمان لعام 2025 ستشهد مناقشة أبرز القوانين المطروحة على جدول أعماله، من بينها قانون المطورين العقاريين واتحاد الشاغلين، بالإضافة إلى التقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم.

وأوضح “ مسعود ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن مجلس النواب الجديد سيعمل على مراجعة القوانين العقارية بشكل شامل، والتي تستهدف تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، لضمان جودة المشروعات والتزامها بالمعايير الفنية والمالية.

و أكد عضو البرلمان أن هذه القوانين ستسهم في تحفيز الاستثمار العقاري ودعم التنمية العمرانية بما يتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة .