قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

لحوم ارشيفيه
لحوم ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في كافة مراكز المحافظة، وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام الذبح وتوافر المعروض

أوضح عدد من الجزارين بالوادي الجديد، أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص. 

وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

في سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية باىوادى الجديد، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 300 إلى 350 جنيهًا.

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة داخل محافظة الوادي الجديد، أن توجيهات محافظ الوادى الجديد، بضرورة مراقبة الأسواق بكل حزم وتوفير اللخوم بأسعارها المعتادة دون أي مغالاة والعمل علي تفعيل حنلات تموينية متكررة لضبط الأسواق ومنع دخول بضائع غير صالحة للأسواق.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد لحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

فريق جامعة الأزهر يتأهل إلى دور الـ32 بمسابقة التحكيم التجاري الدولية

جامعة الأزهر

صعود جامعة الأزهر للدور الثاني والثلاثين في مسابقة التحكيم التجاري الدولية

كلية الشريعة والقانون بأسيوط تعلن موعد مؤتمرها الدولي الثالث حول المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون

كلية الشريعة والقانون بأسيوط تعلن موعد مؤتمرها الدولي الثالث حول المنازعات الأسري

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد