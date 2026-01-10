الصعيد يشهد نهضة استثمارية.. وزير الاستثمار يتفقد مشروعات صناعية رائدة بالمنطقة الحرة بقفط

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، شملت تفقد المصانع والمشروعات القائمة بالمنطقة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية ودعم الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتقع المنطقة الحرة العامة بقفط على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة الأقصر، ونحو 150 كيلومترًا من ميناء سفاجا على البحر الأحمر. وتبلغ المساحة المسلَّمة للمشروعات نحو 441.6 ألف متر مربع، في حين تبلغ المساحة الشاغرة القابلة للتخصيص نحو 52.2 ألف متر مربع، ما يعكس استمرار توافر فرص استثمارية جديدة داخل المنطقة الحرة الصناعية.

وتضم المنطقة الحرة العامة حاليًا 7 مشروعات قائمة بإجمالي رؤوس أموال نحو 9 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 15.4 مليون دولار، وتوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل المباشرة. وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمناطق الحرة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية، وتعزيز مساهمة تلك المناطق في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وخلال جولته، تفقد الوزير مصنع Luxor Mattress المتخصص في تصنيع المراتب وسوست المراتب، والذي يستهدف تصدير 80% من إنتاجه، بإجمالي تكلفة استثمارية 3.3 مليون دولار، على مساحة 28,668.71 متر مربع. واطلع الوزير على خطوط الإنتاج المختلفة بالمشروع، وشاهد الانتهاء من المباني والإنشاءات الخاصة بالهنجر الأول، كما تابع استكمال أعمال المباني للهنجر الثاني والمبنى الإداري، ضمن ترخيص مزاولة النشاط الساري حتى 13 مايو 2026.

وأكد الوزير أهمية تشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مشروعات مثل الأقصر للمراتب تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة، وتسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية ودعم سلاسل الإنتاج المحلية.



كما تفقد الوزير مشروع شركة Eagle Wood Industries المتخصص في تصنيع ألواح الكونتر والأبلكاش ومشتقاته، والذي يستهدف تصدير 70% من إنتاجه، برأس مال 1.5 مليون دولار وإجمالي تكلفة استثمارية 7.5 مليون دولار، على مساحة 7,313.29 متر مربع. واطلع الوزير على سير العمل بالمشروع، وشاهد الانتهاء من المباني والإنشاءات وعمليات التجهيز النهائية لخطوط الإنتاج والمبنى الإداري للشركة، ضمن ترخيص مزاولة النشاط الساري حتى 16 نوفمبر 2026.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات الصناعات الخشبية تمثل أحد القطاعات الواعدة لدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، لما لها من دور في إحلال المنتج المحلي وتعميق التصنيع داخل السوق المصري، مؤكدًا أن مشروع Eagle Wood Industries يعكس قدرة محافظات الصعيد على استقطاب استثمارات إنتاجية توفر فرص عمل وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن محافظات الصعيد تشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية وبيئة الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، ويعزز دور الصعيد كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.