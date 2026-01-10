الوطنية للانتخابات: الهيئة مستمرة في عملها بعد إنتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستستمر في عملها بعد إنتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي فى أداء الدور الأهم، وهو توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب.

وقال المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمر الهيئة للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة للدوائر ال27 التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا فى المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب: "سنبدأ على الفور فى إعداد برامج جديد للتوعية فى الربوع والقرى والمدن والمدارس والجامعات حتي تكون المشاركة السياسية ثقافة شعبية".



وأضاف: “ستقوم الهيئة بتنظيم برامج تدريبية للمسئولين فى الأحزاب على طريقة إعداد القوائم الإنتخابية .. وأتوجه بخالص التهنئة إلى النواب الفائزين وأذكركم بأنكم تحملون أمانة ووفقكم الله بما فيه خيرا.. عاشت بلادي قوية ومستقرة وحفظ الله بلادنا وشعبها من كل سوء”.