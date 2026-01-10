أسباب قيام كوريا الشمالية بإسقاط طائرة بدون طيار لجارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم "السبت"، عن إطلاق كوريا الجنوبية طائرة مسيرة أخرى للتحليق بمجالها الجوي في 4 يناير الجاري، وهو ما يعد انتهاكا لسيادتها، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وقال أحد المحللين إن هذا الإعلان، الذي يأتي قبل انعقاد مؤتمر حزبي رئيسي في كوريا الشمالية سيتم من خلاله وضع السياسات للسنوات الخمس المقبلة، يمهد الطريق لترسيخ خطاب الزعيم كيم جونج أون بأن كوريا الجنوبية دولة أجنبية ومعادية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، نقلاً عن متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي، أن الطائرة المسيرة، التي انطلقت من جزيرة في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية، حلقت لمسافة 8 كيلومترات (5 أميال) قبل أن يتم إسقاطها داخل المجال الجوي الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بكاميرات مراقبة لتسجيل مواقع "رئيسية" في كوريا الشمالية.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة الطائرة المسيّرة وهي مفككة إلى أجزاء، بالإضافة إلى قطع إلكترونية وصور جوية لمبانٍ قالت الوكالة إن الطائرة التقطتها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الحادث يأتي في أعقاب توغل في سبتمبر قامت به طائرة مسيرة كورية جنوبية أخرى تم إسقاطها فوق كايسونج.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "حتى بعد تغيير النظام.. استمرت (كوريا الجنوبية) في ارتكاب مثل هذه الأعمال الاستفزازية بواسطة الطائرات بدون طيار بالقرب من الحدود"، واصفة كوريا الجنوبية بأنها "عدوتها".

ومنذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج منصبه في يونيو رفضت كوريا الشمالية مبادرات المصالحة التي أطلقتها إدارة لي.

وكان لي قد تعهد بإعادة التواصل مع بيونج يانج لتهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت أنه لا يشغل طراز الطائرة بدون طيار المذكور، وأنه لم يشغل طائرات بدون طيار في التاريخ الذي تدعيه كوريا الشمالية، وأنه سيجري تحقيقاً شاملاً بشأن احتمال قيام مدني بتشغيل الطائرة بدون طيار.