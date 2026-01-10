تجمع كبير.. لماذا بدأت المناورات المشتركة للصين وروسيا؟

بدأت الصين وروسيا وإيران أسبوعاً من المناورات البحرية المشتركة في مياه ​جنوب أفريقيا اليوم (السبت)، فيما وصفه البلد المضيف بأنه عملية لـ«بريكس بلس» تهدف «لضمان سلامة الشحن والأنشطة الاقتصادية البحرية».

ويشير مصطلح بريكس بلس إلى توسيع للتكتل الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وينظر إليه الأعضاء على أنه ثقل موازن للهيمنة الاقتصادية الأمريكية والغربية. ويشمل بريكس بلس ست دول أخرى.

وتجري جنوب أفريقيا بشكل روتيني تدريبات بحرية مع الصين وروسيا، لكن هذه المناورات تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من دول بريكس بلس، مثل الصين وإيران وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وتضم مجموعة بريكس الموسعة أيضا مصر وإندونيسيا والسعودية وإثيوبيا والإمارات.

وقال مسؤولون عسكريون صينيون يقودون مراسم الافتتاح، إن البرازيل ومصر وإثيوبيا تشارك بصفة مراقبين.

وقال الجيش الجنوب إفريقي في بيان تجمع مناورات «الإرادة من أجل السلام 2026» قوات بحرية من دول بريكس بلس من أجل عمليات السلامة البحرية المشتركة وتدريبات العمل البيني.

وقالت اللفتنانت كولونيل إمبو ماتيبولا القائمة بأعمال المتحدث باسم العمليات المشتركة لرويترز، إن جميع الأعضاء تمت دعوتهم.