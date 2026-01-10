17 يناير.. «أجري إكسبو 2026» ينطلق بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي لمستلزمات الزراعة «أجري إكسبو 2026» خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2026، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في خطوة تعكس التوسع الكبير الذي يشهده المعرض وتؤكد مكانته كأكبر معرض زراعي متخصص في الشرق الأوسط.

وأعلنت الجهات المنظمة للمعرض أن اختيار المقر الجديد جاء استجابة للنجاح المتواصل الذي حققه «أجري إكسبو» في دوراته السابقة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد العارضين والوفود الدولية المشاركة، بما تطلب مساحات أوسع وبنية تنظيمية أكثر تطورًا.

ويُقام المعرض تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة، وبدعم من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التي تقدم دعمًا فنيًا وتنظيميًا لبعثات المشترين الأجانب المشاركين في فعاليات المعرض.

ويستضيف «أجري إكسبو 2026» أكبر بعثة مشترين دولية منذ انطلاقه، تضم ممثلين عن عدد كبير من دول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعارض الزراعية المتخصصة، ويدعم جهود فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية العاملة في القطاع الزراعي.

وأوضح منظمو المعرض أن نقل الفعاليات إلى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر يرجع إلى عدة أسباب، من بينها التوسع في المساحات لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد العارضين والوفود الدولية، وسهولة الوصول من مختلف المحافظات بفضل الموقع المركزي، فضلًا عن القرب من المؤسسات الحكومية وصناع القرار، وتوافر بنية تحتية متطورة تتناسب مع الفعاليات الدولية الكبرى، إلى جانب توفير وسائل انتقال مجانية للزوار من داخل القاهرة وجميع المحافظات.

ويُعد «أجري إكسبو 2026» منصة محورية لربط الشركات المصرية بنظيراتها العالمية في مجالات الأسمدة، والمبيدات، والتقاوي والبذور، والصوب الزراعية، والأغطية البلاستيكية، وأنظمة الري، والمعدات الزراعية، بما يتيح فرصًا مباشرة لعقد الصفقات وتوسيع نطاق التصدير.



ويصاحب المعرض مؤتمر علمي وحلقات نقاش متخصصة يشارك فيها نخبة من كبار الاستشاريين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى جناح استشاري يضم أكثر من 100 خبير زراعي في مختلف المحاصيل، لتقديم الاستشارات الفنية والإجابة عن استفسارات الزوار مجانًا.

كما يوفر منظمو المعرض انتقالات مجانية مباشرة إلى بوابات المعرض من داخل القاهرة وجميع أنحاء الجمهورية، دعمًا لمشاركة أوسع من المزارعين والتجار والمهتمين بالقطاع الزراعي، وتعزيزًا لأهداف المعرض في خدمة وتنمية القطاع الزراعي المصري.