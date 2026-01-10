القبض على شخص تعدى على سيدة بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر مالكة محل من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب والزعم بتسببه في إجهاضها بهدف الاستيلاء على مبلغ مالى منها بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من (مالكة محل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (أحد الأشخاص) لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات متفرقة والزعم بتسببه في إجهاضها لوجود خلافات مالية بينهما.. وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين استقرار حملها.

أمكن ضبط المذكور (عامل - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بتعديه على المجنى عليها بالصفع على وجهها وجذبها من ملابسها لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





