مصابة بجروح متفرقة.. طالب يتعدى على شقيقته بعكاز معدنى لمنعها من الخروج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله إحدى الفتيات مصابة بجروح متفرقة بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يناير الجارى تبلغ لمركز شرطة فاقوس من (ربة منزل، ونجلتها "مصابة بجروح قطعية متفرقة" - مقيمتان بدائرة المركز) حيث قررت الأولى بتضررها من قيام نجلها (طالب) بالتعدى بالضرب على شقيقته بإستخدام "عكاز معدنى" محدثاً إصابتها المنوه عنها لخلافات بينهما لرفضه خروجها من المنزل بدون إذنه.

وتم ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





