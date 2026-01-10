إعلام سعودي: القاهرة وإسطنبول تتصدران قائمة الوجهات الأكثر حجزًا لدى مسافري المملكة

أفادت الصحيفة السعودية "سبأ" بأن القاهرة وإسطنبول تصدرتا قائمة الوجهات الأكثر حجزًا لدى المسافرين السعوديين خلال عطلة منتصف العام الدراسي، مع تزايد الإقبال على قضاء إجازات قصيرة خارجية تجمع بين الترفيه و البرامج السياحية المتكاملة.

وشهدت أسعار تذاكر الطيران من مدن المملكة إلى كل من القاهرة وإسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا خلال عطلة منتصف العام الدراسي، الممتدة من 8 إلى 18 يناير 2026 ميلاديًا، الموافق 19 إلى 29 رجب 1447هـ، حيث لامست أسعار التذاكر في أوقات الذروة حاجز ألفي ريال، في ظل طلب مرتفع وحجوزات مبكرة على السفر.

كما تمت ملاحظة ارتفاع أوضح في أسعار التذاكر في الأيام الأولى والأخيرة من الإجازة، مقابل استقرار نسبي في التواريخ الواقعة في منتصف الفترة.

ويرى مختصون في قطاع السياحة أن ارتفاع أسعار السفر إلى القاهرة وإسطنبول خلال إجازة 19–29 رجب 1447هـ يعكس تحولًا في سلوك المسافر السعودي، الذي بات يفضّل الحجز المبكر والتركيز على الوجهات القريبة ذات القيمة السياحية العالية، حتى مع صعود الأسعار، مقابل الحصول على تجربة سفر متكاملة في فترة زمنية قصيرة.