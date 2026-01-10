قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
إعلام سعودي: القاهرة وإسطنبول تتصدران قائمة الوجهات الأكثر حجزًا لدى مسافري المملكة

هاجر رزق

أفادت الصحيفة السعودية "سبأ" بأن القاهرة وإسطنبول تصدرتا قائمة الوجهات الأكثر حجزًا لدى المسافرين السعوديين خلال عطلة منتصف العام الدراسي، مع تزايد الإقبال على قضاء إجازات قصيرة خارجية تجمع بين الترفيه و البرامج السياحية المتكاملة.

وشهدت أسعار تذاكر الطيران من مدن المملكة إلى كل من القاهرة وإسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا خلال عطلة منتصف العام الدراسي، الممتدة من 8 إلى 18 يناير 2026 ميلاديًا، الموافق 19 إلى 29 رجب 1447هـ، حيث لامست أسعار التذاكر في أوقات الذروة حاجز ألفي ريال، في ظل طلب مرتفع وحجوزات مبكرة على السفر.

كما تمت ملاحظة ارتفاع أوضح في أسعار التذاكر في الأيام الأولى والأخيرة من الإجازة، مقابل استقرار نسبي في التواريخ الواقعة في منتصف الفترة.

ويرى مختصون في قطاع السياحة أن ارتفاع أسعار السفر إلى القاهرة وإسطنبول خلال إجازة 19–29 رجب 1447هـ يعكس تحولًا في سلوك المسافر السعودي، الذي بات يفضّل الحجز المبكر والتركيز على الوجهات القريبة ذات القيمة السياحية العالية، حتى مع صعود الأسعار، مقابل الحصول على تجربة سفر متكاملة في فترة زمنية قصيرة.

