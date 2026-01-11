قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
محافظات

إغلاق منشآت مخالفة وإزالة إشغالات خلال حملات رقابية بالإسكندرية
أ ش أ

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكثفة على الأسواق العشوائية والمنشآت، لمتابعة صلاحية المواد الغذائية وتوافرها والتصدي لجشع التجار وتوافر تراخيص التشغيل والضوابط القانونية، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بفرض الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين.


وذكر حي شرق الإسكندرية، أن إدارات الحي المختلفة شنت حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق شملت شارعي المشير بسيدي جابر والجواهر بالحضرة.. أسفرت عن التحفظ على 50 حالة إشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 100 ألف جنيه غرامات فورية، وتشميع 21 محلا، وتحرير 11 محضرا وإنذارا لمخالفة قانون البيئة و 3 إنذارات لمخالفة قانون العمل و 8 محاضر أمن صناعي.


وتمكن حي وسط من إزالة 10 تعريشات كبيرة و5 أكشاك مخالفة بسور الوكالة وسوق أبو العلا وكافة الإشغالات والتعديات التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاة والتحفظ على 340 إشغالا، وغلق وتشميع 15 محلا للإدارة بدون ترخيص ولتكرار الإشغالات واحتلال الأرصفة والطريق العام.


وقام حي أول العامرية، بتحرير 35 محضر إشغال والتحفظ على 57 حالة إشغال متنوع، وتحرير 6 محاضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار و 5 محاضر رخص محال و 9 حالات مخالفة حماية المستهلك و 3 محاضر رصد بيئي، وإعدام كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتحصيل 3840 جنيها مطالبات صناعية مستحقة لشركة الصرف الصحي ومبلغ 48 ألف جنيه غرامات فورية لعدم وجود تراخيص تشغيل ومخالفة مواعيد العمل الرسمية ووضع إشغالات بأرصفة المشاه.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق العشوائية المواد الغذائية الضوابط القانونية الحفاظ على سلامة المواطنين

