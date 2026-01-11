قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يفتتح مصنعين للطاقة الشمسية والمنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مصنع لإنتاج وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما افتتاح مصنع اخر لإنتاج المنسوجات، ورافقه وزراء النقل والصناعة والكهرباء والاستثمار والتخطيط.

وتفقد مدبولي المصنع مستمع لشرح حول إنتاج المصنع من الألواح الشمسية لاستخدامها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ونسب استخدام المكون المحلي في التصنيع.

كما استمع لشرح حول إنتاج مصنع المنسوجات ونسب تصديره وأهم الدول المصدرة لها.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من اتفاقية في مجال الطاقة الجديدة لعدد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار. 

وتأتي زيارة رئيس الوزراء لمنطقة السخنة في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمنطقة الاقتصادية. 

وتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية. 

و  أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت ــ خلال الفترة الماضية ــ في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

   وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.

ر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكهرباء الطاقة الجديدة المنطقة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

شاكر محظور

تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء للحكم

قوافل الاحوال المدنية

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5312 بطاقة للمواطنين

بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد