مدبولي يفتتح مصنعين للطاقة الشمسية والمنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مصنع لإنتاج وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما افتتاح مصنع اخر لإنتاج المنسوجات، ورافقه وزراء النقل والصناعة والكهرباء والاستثمار والتخطيط.

وتفقد مدبولي المصنع مستمع لشرح حول إنتاج المصنع من الألواح الشمسية لاستخدامها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ونسب استخدام المكون المحلي في التصنيع.

كما استمع لشرح حول إنتاج مصنع المنسوجات ونسب تصديره وأهم الدول المصدرة لها.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من اتفاقية في مجال الطاقة الجديدة لعدد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار.



وتأتي زيارة رئيس الوزراء لمنطقة السخنة في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمنطقة الاقتصادية.

وتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.

و أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت ــ خلال الفترة الماضية ــ في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.