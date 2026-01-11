مدبولي: الدولة توطن الأنشطة الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا افتتحنا اليوم 9 مصانع تغطي عدة أنشطة بمنطقة السخنة الصناعية بقناة السويس، كل تلك المصانع تحقق أهداف الدولة المتمثلة في زيادة الصادرات بصورة كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وتعميق المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الدولة تضع في أولويتها القصوي الصحة والتعليم والإنتاج والنمو والتشغيل، متابعا: العالم يشهد أن مصر تحقق طفرة نوعية في تلك المجالات.



واسترسل: الدولة تعمل على توطين العديد من الأنشطة الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا على أن المواطن يشعر بثمار التنمية من خلال تلك المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب وكم كبير من الإنتاج.



